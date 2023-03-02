Подорожание грецкого ореха на рынке продолжается

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На молдавском рынке в течение последней недели февраля впервые в этом году выросли оптовые цены на ядро грецкого ореха. Немного, примерно на 6%, увеличился уровень средней и максимальной цены на этот товар – до 75-80 леев/кг.

В организации ореховодов считают, что небольшое подорожание ядра грецкого ореха не связано с активизацией экспорта. Физические объёмы внешних поставок молдавского ореха (в основном в ЕС и Турцию) в конце февраля не отличались от таковых в начале этого месяца, и, в целом, были очень невелики для этого периода маркетингового года. Надежд на быстрое изменение ситуации трейдеры-экспортеры не питают, по их словам, «традиционные покупатели в ЕС утверждают, что располагают на складах многими сотнями тонн нераспроданного ядра грецкого ореха высокого качества».

Операторы рынка предполагают, что небольшое повышение цен на грецкий орех на рубеже февраля/марта связано исключительно с внутренними причинами. Начался основной православный пост, а в Молдове его в той или иной мере соблюдает значительная часть населения. В связи с чем, видимо, спрос на орех и другие энергоёмкие продукты растительного происхождения несколько увеличится. Однако это не означает, что у продавцов появляется большой шанс поднять цены – платёжеспособность населения страны не выросла.

В результате, на оптово-розничных рынках молдавских городов в начале марта можно найти немало предложений ядра грецкого ореха довольно высокого качества по умеренным февральским ценам.

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