Подорожал почти на треть: с сегодняшнего дня полис ОСАГО стоит 1350 леев

Подорожал почти на треть: с сегодняшнего дня полис ОСАГО стоит 1350 леев

С 1 сентября полис ОСАГО подорожал на 355 леев. Теперь он стоит 1350 леев, что на 30% больше, чем ранее.

Как уточнили в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), увеличение стоимости ОСАГО продиктовано тем, что расходы не могут быть покрыты страховщиками, передаёт gagauzinfo.md.

– Рост цен на ОСАГО неизбежен. Экономическое положение Республики Молдова, рост инфляции, рост цен на зерновые, рост цен на строительные материалы, электроэнергию, топливо никоим образом не способствуют сохранению старых цен в сфере страхования, — говорится в сообщении НКФР.

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