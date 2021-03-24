Подобрал и ограбил пожилую попутчицу: злоумышленник задержан

Подобрал и ограбил пожилую попутчицу: злоумышленник задержан

70-летняя женщина обратилась к водителю, стоявшему у обочины на одной из улиц Кишинёва, и попросила отвезти её в Страшены.

По дороге пенсионерка попросила мужчину остановиться у пункта обмена валюты, после чего они продолжили путь. Через некоторое время водитель внезапно свернул с трассы. Достав нож, он стал угрожать пассажирке. Забрав деньги и мобильный телефон, мужчина уехал.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Вскоре подозреваемый был найден. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Дрокии.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

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