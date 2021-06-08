Подлить бензина в огонь

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Совету по конкуренции и НАРЭ пригрозили протестами

Рост цен на автомобильное топливо в последние полгода беспокоит как владельцев личных транспортных средств, так и фермеров. После очередного повышения тарифов в третьей декаде мая один литр бензина Premium-95 стоит 20,80 лея, а дизтопливо – 17,25 лея. И, кажется, это ещё не предел.

Успеть урвать

А возмущаются граждане потому, что ещё пару месяцев назад парламент принял поправки в закон о топливе, который предусматривает, что потолок цен на горюче-смазочные материалы для АЗС вновь должен устанавливаться Национальным агентством по регулированию в энергетике раз в две недели. НАРЭ обязали в течение месяца разработать и утвердить методику расчёта и применения цен на топливо. Ещё в 20-х числах мая документ вступил в силу.

Но пока пишутся правила, разрабатываются методологии, владельцы автозаправочных станций с периодичностью в 2–3 недели повышают цены. Хотят надышаться, то бишь нахватать денег, даже если потом, с началом применения новой методологии, окажется, что тарифы на бензин и дизель повышались необоснованно.

Ряд экспертов, аналитиков и политиков считают, что повышение цен – это результат отсутствия полноценной власти в Молдове.

– Главный фактор роста цен на топливном рынке Молдовы – обстановка неясности и политическая нестабильность в стране, где нет правительства, парламента и минимального администрирования, – убеждён экономический эксперт Роман Киркэ. – Определённые экономические агенты считают, что могут нарастить свою прибыль за счёт сложившейся конъюнктуры. Чем больше они повышают цены, тем с каждым днём в этом всё меньше смысла. Изначально определённая мотивация в повышении цен на топливо была, поскольку это возмещало рост акциза и снижение объёма грузовых и пассажирских перевозок. Но сейчас цены на международных нефтяных рынках не растут, а топливные компании используют новую тактику: стоит одной из них повысить тарифы на топливо, как следом поднимают цены и остальные.

Есть также мнения, что между нефтяными компаниями существует картельный сговор, который появился в молдавской экономике из-за отсутствия механизма противодействия.

Главным фактором роста цен на топливном рынке Молдовы является обстановка неясности и политическая нестабильность в стране, где нет правительства, парламента и минимального администрирования.

Аграриев допекло

На минувшей неделе Национальная федерация работодателей в области сельского хозяйства и пищевой промышленности и профильная Национальная федерация профсоюзов Agroindsind, а также фермеры направили официальные письма и потребовали от Совета по конкуренции и НАРЭ срочно принять меры в связи с ростом тарифов на топливо и пригрозили акциями протеста, если в течение 10 дней не последует никакой реакции. За этот период от Совета по конкуренции потребовали опубликовать отчёт по расследованию и наказать виновных, если таковые обнаружатся, нормализовать ситуацию на внутреннем нефтерынке путём ограничения тарифов или их снижение при необходимости.

Авторы петиции убеждены, что рост цен на топливо непременно повлечёт за собой и подорожание местных продуктов, товаров и услуг, в частности агропродовольственных, снизив конкурентоспособность молдавских производителей на внутреннем рынке. И это обязательно приведёт к резкому снижению уровня жизни граждан.

«Несмотря на то что цена барреля нефти на международных биржах остаётся на уровне $68, за последние шесть месяцев бензин подорожал на 33% без какой-либо адекватной реакции со стороны НАРЭ и Совета по конкуренции. Всё сводилось лишь к взаимным обвинениям. Основная указанная ими причина – колебания международного рынка и повышение акцизов (на 9%). Исходя из вышесказанного, мы требуем эффективных решений для фермеров: льготы и освобождение от налогов при проведении сельскохозяйственных работ», – говорится в заявлении.

Анастасия Погодина