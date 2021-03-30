Подкараулил жертву на остановке и ограбил: в столице поймали карманника (ВИДЕО)

Подкараулил жертву на остановке и ограбил: в столице поймали карманника (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте Управления полиции Кишинёва  задержали 39-летнего жителя столицы по подозрению в краже. 

Злоумышленник подкараулил жертву и вытащил из кармана девушки телефон, когда она заходила в троллейбус. Ущерб составил 6 100 леев.

Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Он признал свою вину и рассказал правоохранителям, что продал телефон.

Согласно действующему уголовному законодательству, злоумышленнику грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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