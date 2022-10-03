Подготовка к зиме: “Термоэлектрика” планирует закупить 154 тысячи тонн мазута

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АО “Термоэлектрика” объявляет о начале процедуры закупки путём прямых переговоров 154 тыс. тонн мазута М-100 или его аналога.

В связи с этим экономических агентов приглашают принять участие в процедуре закупки. Переговоры состоятся в четверг, 6 октября, в 10.00 в штаб-квартире компании по адресу: ул. Тудор Владимиреску, 6. В мероприятии примут участие представители гражданского общества и специалисты в области энергетики.

Закупка должна быть осуществлена в соответствии с положением Комиссии по чрезвычайным ситуациям №37 от 15 сентября текущего года, передает realitatea.md.

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