Подготовка к Пасхе: как определить свежесть яиц, купленных на рынке

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Российский врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова объяснила, как отличить свежие яйца, пригодные в пищу, от испорченных.

По её словам, определить свежесть яиц можно с помощью элементарной проверки, на основе законов физики. Яйцо нужно поместить в чашку с холодной водой: свежее всегда опускается на дно, не первой свежести — будет приподнято под углом или слегка балансировать над дном, а испорченное — плавать на поверхности, пишет ferra.ru.

Всё дело в объёме воздуха внутри яйца. В старых яйцах влага испаряется через микропоры в скорлупе, вместо неё образовывается воздух. Соответственно, чем больше воздуха, тем яйцо «легче» и хуже.

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