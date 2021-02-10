Подготовка к “Мэрцишору”: когда в столице откроются весенние ярмарки

Подготовка к “Мэрцишору”: когда в столице откроются весенние ярмарки

Как сообщает примария муниципия Кишинёв, во всех секторах столицы будут обустроены места для продажи мэрцишоров, сувениров и садовых цветов к весенним праздникам “Драгобетеле”, “Мэрцишор” и 8 Марта.

Соответствующее распоряжение было подписано генеральным примаром Ионом Чебаном по просьбе экономических агентов и физических лиц. Так, претуры секторов установят торговые площадки и выдадут разрешения на коммерческую деятельность.

Весенние ярмарки в этом году продлятся с 14 февраля по 10 марта.

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