Подъездная дорога к селу Чероборта была отремонтирована

Подъездная дорога к селу Чероборта была отремонтирована

По словам генерального примара Иона Чебана, муниципальное предприятие “Exdrupo” засыпало щебнем 2 км дороги к селу Чероборта коммуны Крузешть, которая в течение многих лет была разбитой.

Улицу Ероий Нямулуй в секторе Чеканы, где людям приходилось “утопать” в грязи, также засыпали щебнем. Впоследствии дорога будет покрыта слоем фрезерованного асфальта. Жаль, что в 21 веке в столице у жителей до сих пор нет доступа к транспортной инфраструктуре, – отметил Ион Чебан.

Генпримар добавил, что муниципалитет и в дальнейшем будем ремонтировать улицы Кишинёва и пригородных населённых пунктов.

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