Подъездная дорога к коммуне Бэчой находится в процессе восстановления

Подъездная дорога к коммуне Бэчой находится в процессе восстановления

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в эти дни был уложен последний слой износа из асфальтобетонных смесей на первом участке дороги по улице Новобачойская. В дальнейшем будет нанесена дорожная разметка и обустроен тротуар.

Параллельно ведутся работы по асфальтированию второго участка подъездной дороги к коммуне Бэчой.

– На выполнение работ примарией муниципия Кишинёв было выделено 70% финансовых средств. Я продолжаю настаивать на том, чтобы все работы были завершены вовремя, а деньги расходовались правильно и прозрачно, – подчеркнул Ион Чебан.

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