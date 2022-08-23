Подъездная дорога к коммуне Бачой отремонтирована при финансовой поддержке примарии Кишинёва

Подъездная дорога к коммуне Бачой отремонтирована при финансовой поддержке примарии Кишинёва

Общая стоимость работ составила 8,06 млн леев,  5 млн из которых выделил муниципалитет. Остальную сумму вложила местная администрация.

Асфальтированная трасса протяжённостью 3 км соединяет столичный бульвар Дачия и улицу Новобачойскую в пригороде. Проект также включал разметку и установку дорожных знаков. Работы проводились в течение 2020-2021 гг.

– Муниципалитет также обновил парк автобусов, курсирующих по маршрутам №4 и №49, соединяющим Бачой и город Кишинёв. В прошлом году на эти маршруты было выпущено 8 новых машин, – уточнил Ион Чебан. 

Стоит отметить, что в период 2020-2022 годов, помимо прямых инвестиций в пригороды, муниципалитет выделил 60 млн леев на ремонт дорог и ещё 15 млн леев на содержание инфраструктуры общественного освещения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md