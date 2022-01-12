Подешевле для “своих”: в Кишинёве нашли подпольную АЗС (ВИДЕО)

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Правоохранительные органы задокументировали незаконную деятельность двух жителей Кишинёва в возрасте 56 и 57 лет, которые занимались продажей топлива.

В результате проверок полицейские установили, что на складе на Мунчештском шоссе были установлены две топливораспределительные колонки и пять металлических баков объемом по 10 тонн каждая. Топливо из трёх баков уже было продано, в двух остальных оставалось 5,6 тонны солярки без документов. Мужчины рассказали, что продавали дизтопливо по 17 леев за литр. Так, их доход от продажи солярки составил бы около 105 тыс. леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нефтепродукты были изъяты.

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