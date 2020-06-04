Подельникам, вовлёкшим несовершеннолетнюю в проституцию, грозит до 20 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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40-летний администратор столичной гостиницы и его 21-летняя подельница были задержаны по обвинению в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.

Было установлено, что в конце 2019 года подозреваемая через социальные сети завербовала 17-летнюю несовершеннолетнюю из неполной семьи. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница убедила несовершеннолетнюю приехать в Кишинёв и предложила девушке пожить в её квартире при условии оказания сексуальных услуг клиентам. За каждого клиента организатор схемы получала от 500 до 800 леев. Несовершеннолетней приходилось “обслуживать” от 3 до 7 клиентов в день.

4 марта подозреваемую задержали. Она сотрудничала с правоохранительными органами и рассказала о сообщнике: ранее судимом администраторе гостиницы. Тот снабжал женщин наркотиками, а взамен он и его друзья пользовались “услугами” несовершеннолетней.

В ходе обысков в гостинице полиция обнаружила и изъяла газовый пистолет без лицензии, 1 150 евро, 500 долларов, 500 фунтов и 15 300 леев, мобильный телефон и ноутбук. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет.

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