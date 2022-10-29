Подельникам грозит до четырёх лет тюрьмы за серию краж (ВИДЕО)

Подельникам грозит до четырёх лет тюрьмы за серию краж (ВИДЕО)

Правоохранители установили, что двое мужчин украли электроинструменты из нескольких домов в селе Резены. Похищенное продавали в Кишинёве.

Сумма ущерба составила более 38 тысяч леев. Полицией возбуждено 6 уголовных дел.

Задержанные признали свою вину, часть украденного была изъята и возвращена пострадавшим. Злоумышленникам грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

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