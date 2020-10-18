Поддержу любой проект, призванный способствовать процветанию и благополучию Молдовы! – Додон

Поддержу любой проект, призванный способствовать процветанию и благополучию Молдовы! – Додон
В продолжение рабочей поездки на юг страны Игорь Додон отправился в Бессарабский район. Первая остановка – село Башкалия. Создание рабочих мест, пенсии, восстановление дорог, медицина, система образования – вот основные темы, затронутые на встрече с жителями. 

Независимый кандидат в президенты представил свою позицию и рассказал людям о планах.
– Я поддержу любой проект, призванный способствовать процветанию и благополучию Республики Молдова. Также в селе Башкалия участвовал в акции по озеленению родной земли. Все мы хотим чистых и ухоженных сёл и городов. Давайте вместе способствовать этому! – отметил он. 
Продуктивно пообщался Игорь Додон и с жителями Бессарабки и близлежащих деревень. Граждане интересовались аграрным сектором, водоснабжением и канализацией, ремонтом и строительством местных дорог, уличным освещением. Кандидат дал подробные ответы на все вопросы.

Он отметил, что их проблемы ему известны и что он приложим все усилия, чтобы их решить.
В продолжение рабочей поездки Додон отправился в село Садаклия, где также состоялась беседа с местными жителями.
– Люди возлагают большие надежды и хотят конкретных результатов. Мы их не разочаруем. Мы выступили с конкретными предложениями, отметив, что твёрдо намерены продолжать хорошие начинания, – рассказал он. 
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