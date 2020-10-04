Поддержка сёл была и будет приоритетным направлением нашей команды, – Додон (ФОТО)

Здесь же, во дворе церкви, в качестве кандидата в президенты Молдовы Додон побеседовал с жителями села.

– Ранее мы оказали помощь в восстановлении церкви, поскольку православная вера – одна из основ нашей государственности, а защита традиционных ценностей является одним из семи ключевых пунктов моей предвыборной платформы. Кроме того, поддержка сёл Молдовы была и будет приоритетным направлением работы нашей команды. Мы продолжим ремонт дорог, водоснабжение, газификацию, уличное освещение, утилизацию мусора. Мы откроем рабочие места на базе региональных индустриальных платформ, восстановим учреждения здравоохранения и образования. Без стабильной жизни села нет процветания страны! – отметил он на своей странице в соцсети.