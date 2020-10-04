Поддержка сельского хозяйства продолжится, – Додон (ФОТО)

Поддержка сельского хозяйства продолжится, – Додон (ФОТО)
В селе Коржеуць Бричанского района Игорь Додон посетил аграрное предприятие SRL Arman Plant. Это крупнейший производитель картофеля в Республике Молдова. 

В нынешнем сезоне благодаря интенсивному орошению хозяйство практически удвоило объем собранного урожая: примерно 40 тонн с гектара на общей площади в 150 гектаров. Здесь выращиваются и другие овощные культуры.
– Поздравил руководство и коллектив предприятия с хорошими результатами и поблагодарил за большие усилия по обеспечению продовольственной безопасности страны в сложнейших условиях засухи, пандемии и экономического кризиса. Подчеркнул, что за четыре года работы нашей команды поддержка сельского хозяйства была конкретной и адресной, и эта практика продолжится в будущем, – отметил он на своей странице в соцсети. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.   

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md