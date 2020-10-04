Поддержка сельского хозяйства продолжится, – Додон (ФОТО)

В селе Коржеуць Бричанского района Игорь Додон посетил аграрное предприятие SRL Arman Plant. Это крупнейший производитель картофеля в Республике Молдова.

В нынешнем сезоне благодаря интенсивному орошению хозяйство практически удвоило объем собранного урожая: примерно 40 тонн с гектара на общей площади в 150 гектаров. Здесь выращиваются и другие овощные культуры.

– Поздравил руководство и коллектив предприятия с хорошими результатами и поблагодарил за большие усилия по обеспечению продовольственной безопасности страны в сложнейших условиях засухи, пандемии и экономического кризиса. Подчеркнул, что за четыре года работы нашей команды поддержка сельского хозяйства была конкретной и адресной, и эта практика продолжится в будущем, – отметил он на своей странице в соцсети.

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