Поддержка без границ

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О том, как Республика Молдова принимает и размещает у себя беженцев

События на Украине вынудили многих её граждан оставить свои дома, хозяйства и бежать в другие государства в поисках убежища. Республика Молдова – одна из стран, куда устремились украинские беженцы.

На утро 1 марта только за 12 часов границу пересекли более 20,2 тыс. человек. За неделю, с 21 по 27 февраля включительно, в РМ въехали более 150 тыс. человек. А с 24 февраля и на момент сдачи номера в печать в нашу страну прибыли более 87 тыс. беженцев с Украины. Поток покидающих соседнее государство граждан огромный. На таможнях выстроились длинные очереди из автомобилей. Украинцы, не имеющие личного транспорта, идут к контрольно-пропускным пунктам пешком, для них созданы зелёные коридоры. Одни беженцы транзитом пересекают Молдову, чтобы отправиться в Румынию и другие страны Евросоюза, а некоторые останавливаются у нас, временно снимают жильё, запрашивают статус беженца и намерены устроиться на работу.

Чтобы координировать помощь, исходящую от правительства, международных организаций, частных инициатив и волонтёров, с 28 февраля в Кишинёве был открыт Единый центр кризисного управления. Действует зелёная линия для беженцев – 08-000-15-27.

Если раньше гуманитарную помощь для граждан Украины можно было отвезти только на Moldexpo, то в последний день зимы были открыты ещё три центра сбора: в здании киностудии Moldova-Film (ул. Хынчештская, 61); во Дворце культуры железнодорожников (бул. Дечебал, 2) и в Техническом университете Молдовы (ул. Студенческая, 9/7).

На утро 1 марта только за 12 часов границу пересекли более 20,2 тыс. человек. Всего с 24 февраля и на момент сдачи номера в печать на территорию РМ въехали более 87 тыс. беженцев с Украины.

Прежде чем нести в эти центры гуманитарную помощь, молдавские власти предлагают ознакомиться со списком рекомендованных продуктов питания и предметов первой необходимости. В первую очередь нужны кровати-раскладушки, матрасы, одеяла, подушки, пледы, полотенца, простыни новые, неиспользованные, игрушки и игры; посуда, средства личной гигиены, моющие средства, подгузники, консервы и другие виды упакованной еды. Не следует приносить полуфабрикаты, замороженные продукты, кулинарные изделия, продукты животного происхождения. Исключение составляют мёд, мясные и рыбные консервы, сухое или сгущённое молоко. Принимаются только продукты в целой и неповреждённой заводской упаковке с разборчивым и различимым сроком годности.

Также в Молдове организуются центры размещения беженцев. Как сообщается на официальном Телеграм-канале правительства РМ Prima sursă/Первоисточник, за последние дни было организовано более 40 таких центров.

«Министерство труда и социальной защиты разработало механизм авторизации этих центров через Национальное агентство социальной помощи. В настоящее время авторизовано 11 таких центров: в Окнице, Бельцах, Глодянах, Комрате, Штефан-Водэ, Чимишлии, Калараше, Страшенах, Бессарабке. Авторизация НАСП позволяет центрам размещения беженцев получать возмещение соответствующих расходов из государственного бюджета на основе транспарентной отчётности», – говорится в сообщении.

Региональный центр приёма беженцев с Украины с конца февраля начал работать и в Гагаузии. Организован он в здании бывшей гимназии-интернате села Конгаз и рассчитан на 100 мест. Там есть все условия для жизни: отопление, горячий душ, санузлы, хорошо оборудованная столовая.

Как заявила на одном из брифингов премьер-министр Наталья Гаврилица, беженцам с Украины будет оказываться бесплатная медицинская помощь при возникновении подозрения на COVID-19, а также при срочных медико-хирургических случаях.

Подготовила Олеся Королёва

Фото Игоря ВЗОРОВА