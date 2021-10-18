Поддерживающие Санду и ПДС НПО обвиняют Россию в “энергетическом шантаже” (ДОКУМЕНТ)

0

Организации, входящие в состав Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнёрства и открыто симпатизирующие Майе Санду и правящей партии, осуждают “энергетический шантаж” со стороны Российской Федерации и призывают правительство и партнёров по развитию РМ к диверсификации источников поставок газа в Молдову. Об этом говорится в распространённом сегодня заявлении.

Подписавшиеся под ним организации, включая “Expert–Grup”, WatchDog, Transparency International, Promo-LEX, IDIS Viitorul и т.д., считают “недопустимым” затягивание процесса переговоров со стороны “Газпрома”.

– Поведение российской стороны выдаёт все признаки шантажа, потому что у этого затягивания нет ни экономического, ни технического обоснования, – говорится в декларации.

Авторы послания призывают руководство страны не соглашаться ни с каким “политическим условием” для поставок российского раза в Молдову, а также рассмотреть другие варианты обеспечения РМ “голубым топливом”. Ранее в “энергетическом шантаже” Россию обвинил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.