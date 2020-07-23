Подделывали справки с результатами тестов на COVID-19: задержаны четверо

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Двое сотрудников Генерального инспектората Пограничной полиции и двое водителей микроавтобуса рейса Молдова-Италия были задержаны офицерами НАЦ по подозрению в фальсификации медицинских справок и трудовых контрактов для пассажиров международных рейсов.

Согласно предварительным данным, в период режима чрезвычайного положения в области здравоохранения водители микроавтобусов, которые выполняли международные рейсы, договорились с сотрудниками Пограничной полиции о создании схемы незаконного заработка. Так, подозреваемые “продавали” пассажирам фальшивые медицинские справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, а также трудовые договоры. За один поддельный документ они просили у “клиентов” от 50 до 90 евро, а за “освобождение” прибывшего в Молдову человека от обязательного соблюдения 14-дневного режима самоизоляции – ещё 100 евро.

Вчера, 22 июля, офицеры Национального антикоррупционного центра провели обыски на КПП “Джурджулешть-Галац” и “Леушень-Албица”. В рамках спецоперации были задержаны два сотрудника Пограничной полиции, а также два водителя микроавтобуса рейса Молдова-Италия. По фактам пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния возбуждены уголовные дела.

Трое из подозреваемых помещены в изолятор НАЦ на 72 часа. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Один пограничник находится под следствием на свободе. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные фигуранты дела.

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