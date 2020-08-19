Какие нарушения обнаружили пограничники за сутки (ФОТО)

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18 августа в пункте пропуска “Леушены” пограничники выявили числящийся арестованным микроавтобус и поддельный документ.

В частности, сотрудники Пограничной полиции проверили автобус, следовавший по маршруту Италия-Молдова. В результате под сиденьем водителя были обнаружены 2 тысячи сигарет с акцизными марками РМ. На полке для ручной клади была сумка, в которой находились 3 миникамеры для видеонаблюдения и удостоверение личности, выданное румынскими властями на имя гражданина, не числившегося в списке пассажиров данного рейса. Было установлено, что документ поддельный. Обнаруженный товар был изъят, а паспорт – отправлен на дополнительную экспертизу.

Спустя несколько часов на границе был задержан 38-летний житель Унген. Как выяснилось, он был за рулём микроавтобуса, который числился арестованным в результате раздела имущества при бракоразводном процессе. Транспортное средство было конфисковано до выяснения всех обстоятельств.

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