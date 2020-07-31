Поддельный документ и незаконная модификация номера кузова: на границе попались двое нарушителей

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В течение вчерашнего дня пограничники задокументировали двух водителей-нарушителей. У одного из них нашли поддельный документ, а второй пытался пересечь границу на микроавтобусе с модифицированным номером кузова.

Первый инцидент был зарегистрирован на КПП “Тудора”. К линии контроля подъехал грузовик Renault, за рулём которого находился 35-летний гражданин Украины. Во время проверки документов пограничник заметил, что сертификат о регистрации прицепа, выданный украинскими властями, поддельный. Во время допроса мужчина заявил, что не он владелец транспортного средства, поэтому ничего не знает о фальсификации. Спустя некоторое время к пропускному пункту подъехал владелец грузовика, который предъявил оригинальный документ, поэтому водителю разрешили продолжить путь. По факту фальсификации документа проводится проверка.

Второй инцидент произошёл на КПП “Леушень”. К линии контроля в сторону выезда из страны подъехал микроавтобус Mercedes Sprinter, зарегистрированный в Германии. За рулём машины находился 40-летний гражданин Германии. В результате тщательной проверки было обнаружено, что номер кузова не совпадает с указанным в регистрационном сертификате, то есть, он был незаконно модифицирован. Водитель не смог объяснить это несоответствие. Микроавтобус был конфискован до выяснения обстоятельств.

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