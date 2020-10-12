Поддельные документы и изменённые номера: ряд нарушений выявили на границе (ФОТО)

Поддельные документы и изменённые номера: ряд нарушений выявили на границе (ФОТО)

В пункте пропуска “Джурджулешты-Галац” задержали двух водителей, у которых обнаружили поддельные права. 

В первом случае водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту “Молдова-Франция”, перевозил посылку, в которой было фальшивое удостоверение, выданное румынскими властями. Сомнительный документ был изъят и передан на экспертизу.

В том же пункте пропуска у гражданина Украины за рулём грузового автомобиля DAF также нашли поддельные водительские права. Мужчине разрешили продолжить путь в качестве пассажира.

А на КПП “Леушены” остановили грузовик с полуприцепом с изменённым VIN-номером. Как выяснилось, 51-летний водитель купил автофургон в Великобритании, но документацию не проверил. Транспортное средство конфисковали до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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