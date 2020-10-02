Подделал документы и скрывался от наказания: пограничники задержали объявленного в розыск нарушителя

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В отношении 21-летнего жителя Бричан возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение и использование официальных документов.

Молодого человека стали разыскивать после того, как он не явился на судебные слушания по делу о подделке документов на автомобиль. Как выяснилось, задержанный не впервые нарушал закон.

Его доставили в прокуратуру Бричанского района для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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