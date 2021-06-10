Подавляющее большинство экспертов считают, что Блок коммунистов и социалистов ждёт успех на выборах

Подавляющее большинство экспертов считают, что Блок коммунистов и социалистов ждёт успех на выборах

Таковы результаты исследования, проведённого компанией Intellect group. 

Так, 78,5% уверены, что блок максимально мобилизует электорат на левом фланге, а 6% полагают, что коммунисты и социалисты возьмут большинство в новом парламенте. Всего 15% не верят в успех союза ПКРМ и ПСРМ.

В рамках исследования, проведённого в мае, были опрошены местные эксперты и аналитические аналитики, журналисты и комментаторы, активисты, международные эксперты и журналисты из Российской Федерации, Румынии, Украины, США, Беларуси, Германии, Австрии, Франции и Великобритании.

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