Подавляющее большинство граждан не считают предложенное Санду правительство профессиональным

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 19 февраля.

Так, 70,5% опрошенных заявили, что не считают правительство Натальи Гаврилицэ профессиональным. Противоположного мнения придерживаются всего лишь 2,5%. Не знают ответа на заданный вопрос 19,4%, а 7,6% отказались говорить на эту тему.

Опрос общественного мнения подводился компанией «Intellect group» с 9 по 16 февраля. В исследовании приняли участие 1103 человека. Погрешность составляет +/-2,7%.

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