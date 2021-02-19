Подавляющее большинство граждан не считают предложенное Санду правительство профессиональным

Подавляющее большинство граждан не считают предложенное Санду правительство профессиональным

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 19 февраля.

Так, 70,5% опрошенных заявили, что не считают правительство Натальи Гаврилицэ профессиональным. Противоположного мнения придерживаются всего лишь 2,5%. Не знают ответа на заданный вопрос 19,4%, а 7,6% отказались говорить на эту тему.

Опрос общественного мнения подводился компанией «Intellect group» с 9 по 16 февраля. В исследовании приняли участие 1103 человека. Погрешность составляет +/-2,7%.

 

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