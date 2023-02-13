“Подарок” на День влюблённых: налоговая проверит цветочников

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Во вторник, 14 февраля, Государственная налоговая служба проверит налогоплательщиков, которые работают в сфере торговли цветами и в секторе Horeca.

Рейды пройдут с целью предотвращения незаконной торговли цветами, а также продаж без соответствующих документов и кассовых аппаратов, передаёт moldpres.md.

– Данные меры будут предприняты в контексте растущего спроса на живые цветы по случаю Дня влюблённых, что увеличивает риск недекларирования продаж с целью уменьшения суммы налогов и сборов, – сообщили в Налоговой службе.

Национальный налоговый орган рекомендует всем налогоплательщикам соблюдать положения закона, а покупателям – требовать чеки ​​при покупке цветов, тем самым способствуя повышению уровня соблюдения правил торговли.

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