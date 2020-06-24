“Подарок” от нас на “крестины”: Кику объявил неприятную новость для группировки Канду (ВИДЕО)

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Генеральная прокуратура Республики Молдова заключила соглашение с властями Латвии для создания совместной группы по расследованию “кражи века”. Об этом на заседании правительства сообщил Ион Кику.

– Поздравляю тех, кто создал вчера партию (“Про-Молдова” – прим. ред.). Это такой подарок от нас на “крестины”. Это сигнал, что расследование кражи миллиарда, из-за которой образовалась дыра в размере 12-15 от ВВП страны и из-за которой мы прославились на весь мир, серьезно продвинется после создания этой группы, – сказал премьер.

Кику пояснил, что украденные из финансово-банковской системы нашей страны деньги “прошли” через некоторые финансовые учреждения Латвии. Власти возлагают надежду на то, что создание совместной группы даст результат, тем более что и молдавская Генеральная прокуратура серьезно работает в этом направлении.

– Те, кто думают, что расследование кражи века зависит от того или иного правительства, ошибаются. У нас есть независимая Генеральная прокуратура, которой никто не управляет, – подытожил Кику.

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