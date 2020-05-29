“Подарок ко Дню детей”: Киртоакэ накажут за несоблюдение правил во время пандемии

“Подарок ко Дню детей”: Киртоакэ накажут за несоблюдение правил во время пандемии

Полиция начала разбирательство по факту того, что 7 мая группа представителей оппозиции приняла участие в акции протеста. Инцидент произошел в день передачи партии гуманитарной помощи от Румынии Молдове. Правоохранители констатировали, что участники мероприятия нарушили ограничения, введенные в рамках режима ЧП. 

Речь, в частности, идет о запрете на массовые собрания. Протестовавшие проигнорировали это положение. Теперь им предстоит дать по этому поводу показания.

Примечательно, что в их числе – бывший генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ. Он опубликовал на своей странице в соцсети полученное от полиции извещение, назвав его “подарком ко Дню детей”, пишет agora.md.

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