Под звуки Штрауса: Органный зал приглашает на новогодний концерт

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Традиционный предновогодний концерт состоится 31 декабря, в 17:00, в Органном зале.

Это традиция, которую мы с большой радостью сохраняем с момента открытия Органного зала в 1978 году. Мы отмечаем 2021 год традиционным последним концертом года – концертом музыки Штрауса, – отметила директор учреждения Лариса Зубку.

В программе мероприятия – вальсы и фрагменты оперетт Иоганна Штрауса. Для гостей выступят Национальный камерный оркестр, Национальный камерный хор под управлением Илоны Степан и солисты Анастасия Кушнир, Лилия Истратий и Виталий Мачунский. Дирижёр – Кристиан Флоря, передаёт moldpres.md.

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