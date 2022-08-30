Под звуки музыки: какие мероприятия пройдут в столице 31 августа

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Муниципалитет планирует целый ряд культурно-художественных мероприятий и большой концерт, приуроченный к национальному празднику “Limba noastră”, который отмечается в республике 31 августа.

Как уточнили в Управлении культуры Кишинёва, в 10:00 у памятника Штефана чел Маре будут проводиться различные мероприятия. Вторая часть праздника стартует с 19:00 на пешеходной улице “Еуджен Дога”. Там выступят Кристофор Алдя-Теодорович с оркестром и солистами Натальей Барбу и Кэтэлином Жосану, пишет ipn.md.

На начало сентября запланированы фестиваль “Neamț Art Festival” и Дни Кишинёва в Пятра-Нямц. Там пройдут концерты с участием “Vali Boghean Band”, “Camerata Chișinău”, Марианы Буликану, Алёны Трибой и труппы “Brio Sonores”. Также будет организована выставка живописи членов Союза художников, координатор – Симион Замша.

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