Под землёй в самом центре Бендер обнаружили неизвестное сооружение (ФОТО)

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На перекрёстке улиц Ленина и Коммунистической во время ремонта дороги обрушился грунт. Когда пожарные и спасатели спустились вниз, на глубине 8 метров они увидели каменные комнаты длиной до 9 метров.

В одном из помещений специалисты ГУпЧС нашли старые деревянные бочки, металлические гири и другие артефакты. Что это за сооружение, кем и когда оно было построено, для каких целей использовалось, будут выяснять историки и геологи, пишет mvdpmr.org.

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