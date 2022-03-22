Под защитой церкви

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О том, почему в сложные времена людям необходимы поддержка и молитва

В нашем противоречивом мире случаются события, когда без крова и средств к существованию одновременно остаются сотни тысяч людей. Они бегут от взрывов и воздушных сирен, ища спасения и утешения в других странах. Сейчас страной-прибежищем для граждан Украины стала и Молдова.

О том, как православная церковь старается поддержать страждущих, рассказывает протоиерей Свято-Георгиевской церкви (Кишинёв) Георгий Новиков.

Важно!

Люди с большим сердцем, желающие пожертвовать продукты для беженцев, могут принести их в столичный социальный центр, расположенный на ул. Г. Уреке, 58, или связаться с представителями Митрополии Молдовы по телефону 067 22 39 81 (председатель синодального сектора социальной помощи и благотворительности Кишинёвской митрополии Сергей Круду). По этому номеру телефона могут обращаться и беженцы.

Очищение души добром

– Молдова впервые столкнулась с ситуацией, когда пришлось принимать большое число беженцев. Православная церковь тоже с первых дней включилась в широкомасштабную акцию поддержки украинских граждан. С чего начинали?

– Каждый год во время Великого поста церковь проводит благотворительные акции и помогает нуждающимся. Мы уже были готовы оказать посильную помощь малоимущим, чтобы они могли пройти через пост и достойно встретить Пасху, но когда в Молдову начали приезжать беженцы, с благословения нашего предстоятеля митрополита Кишинёвского и всея Молдовы Владимира все силы были перенаправлены на помощь людям, находящимся в беде. С первых дней их размещали во все социальные центры, работающие при храмах и монастырях. Только Кэприянский монастырь принял около 150 человек. Наши священнослужители выезжают на контрольно-пропускные пункты, в частности на таможню Паланка, привозят горячую еду, вещи и поддерживают добрым словом. Ежедневно в приходских столовых готовят около 1500 горячих обедов, которые развозят в места, где размещаются беженцы. Тем, кто держит пост, предлагают постную еду.

– А что делать нашим страждущим гражданам? Они остались в эти дни без поддержки?

– Они не остались ущемлёнными, наши прихожане не забыты. В каждом приходе знают людей, крайне нуждающихся в помощи, у которых нет средств даже на еду. Их, как и раньше, мы стараемся поддержать, горячая еда найдётся и для них. Но главные благотворительные силы направлены на поддержку граждан Украины, в основном это женщины и маленькие дети, которые ищут в нашей стране приюта. Помощь поступает от прихожан, неравнодушных людей и от митрополии. Митрополит Владимир призывает всех жителей Молдовы делать добрые дела. Сам Господь сказал: «Да не оскудеет рука дающего». Протягивая руку помощи ближним, мы помогаем самому Христу. Великий пост – это время, когда каждый человек должен задуматься о том, что жизнь быстротечна и когда-то придётся держать ответ перед Богом. Это время позаботиться о своей душе, очищение которой проходит через наши благородные поступки. Сейчас у каждого христианина есть возможность их совершать, и делать это нужно искренне и безответно.

В наш храм приходит много граждан Украины, молятся со слезами на глазах, просят у Бога помощи и чтобы скорее наступил мир. Но некоторые приехали с пожилыми родителями, инвалидами, которые не могут прийти в церковь. Мы ходим в центры размещения, причащаем их, исповедуем, оказываем духовную поддержку.

Надежда на Бога и людей

– Откуда поступают продукты на приготовление обедов?

– В Кишинёве есть три большие благотворительные православные организации, которые занимаются приготовлением еды. Продукты, в основном, – пожертвования прихожан.

– Мы не знаем, когда на Украине наступит мир и граждане этой страны начнут возвращаться домой. Возможности молдавских граждан оказывать помощь сокращаются, да и цены на продукты у нас растут. Что дальше?

– В первую очередь мы надеемся на Божью помощь. Господь не оставляет в беде нуждающегося, тем более того, кто к нему обращён Великом постом. И мы продолжаем надеяться на помощь добрых людей. Поэтому митрополит Владимир и обратился с призывом о помощи ко всем гражданам Молдовы. Каждый это может сделать в своём храме – принести крупу, подсолнечное масло, муку и другие продукты. Всё это будет передано в социальные центры. Некоторые люди приехали только с документами, поэтому необходимы вещи, средства гигиены, для малышей нужны памперсы, детское питание и т. д. Церковь помогает по мере своих возможностей, но они ограничены.

– Служители украинских храмов обращаются к вам за помощью?

– В нашем хоре сейчас поют регенты хоров из Киева и Одессы. Мы стараемся, чтобы на молдавской земле они не были ущемлены, и хотим поддержать их материально и духовно. Я знаю, что в Унгенско-Ниспоренской епархии священник с Украины с большой семьёй был временно принят архиепископом Петром на службу в один из приходов.

Особая молитва

– Духовная поддержка нужна и многим беженцам. Как они её могут получить?

– В наш храм приходит много граждан Украины, молятся со слезами на глазах, просят у Бога помощи и чтобы скорее наступил мир. Но некоторые приехали с пожилыми родителями, инвалидами, которые не могут прийти в церковь. Мы ходим в центры размещения, причащаем их, исповедуем, оказываем духовную поддержку. Они приезжают надломленные, с израненной психикой, и многие верующие слова утешения и поддержки ждут именно от священнослужителей. Но основные богослужения и таинства всё-таки совершаются в церкви.

– Языковых проблем не возникало?

– В нашем храме, как и на Украине, богослужения проводятся на церковнославянском языке. Люди, которые приходят в церковь, ищут поддержки, они не конфликтны. Они приходят к Богу, а его славить можно на любом языке.

– Есть ли специальные молитвы, которые читают во имя мира?

– По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и нашего предстоятеля митрополита Владимира во время богослужений с 2014 года читается молитва «О мире на Украине». В связи со сложившейся ситуацией добавлены и новые молитвы. Надеемся, что, когда мы придём к Светлому Христову воскресению, все эти события прекратятся и каждый встретит праздник дома, со своими родными и близкими за праздничным столом.

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Интенция о мире

Когда случается беда, люди должны помогать друг другу независимо от национальности, цвета кожи, достатка и вероисповедания. С первого дня въезда беженцев в Молдову помощь им стали оказывать представители всех благотворительных организаций и конфессий, в том числе и католическая церковь.

Как уточнил президент благотворительного фонда Caritas-Moldova отец Петру Чобану, центры для беженцев открываются не только в столице, но, по возможности, и в других населённых пунктах республики – это около 400 мест. Беженцев обеспечивают полноценным питанием, а волонтёры отвозят продуктовые контейнеры на КПП с Украиной.

– Мы стараемся оказывать и психологическую, и духовную поддержку людям, пережившим сильный стресс, – говорит Петру Чобану. – Службы в костёле (Кафедральный собор Божественного провидения – епископальный собор Римско-католической церкви епархии Кишинёва) проводятся на молдавском, итальянском, русском, польском, украинском, английском языках, а также на латыни. Помогаем с информацией – как можно из Молдовы добраться в другие страны, ведь для многих наша страна – только временное убежище. Созваниваемся с посольствами, уточняем правила и возможные варианты выезда. Находим семьи, которые готовы принять беженцев, стараемся финансово их поддержать. Каждый день в католическом храме проводится адорация (поклонение святым дарам), во время которой читается Интенция о мире.

При католической церкви работает несколько благотворительных организаций, но и их силы не безграничны. Впрочем, никто не говорил, что будет легко.

– Похоже, самое сложное наступает только сейчас: говорят, что первоначальное рвение будет постепенно угасать, общество устанет, и именно в эти моменты возникнет ещё бо`льшая потребность в людях с верой в Бога, готовых идти до конца, – сказал римско-католический епископ, ординарий епархии Кишинёва Антон Коша. – Поэтому, помимо всех этих действий, наша епархия постоянно просит силу у Господа и молится о даровании мира – только Он может помочь нам устоять и найти путь к миру.

КСТАТИ

По поводу времени проведения службы на родном языке, причастия и исповеди украинских беженцев, исповедующих католическую веру, можно обратиться к священнику греко-католической церкви Игорю Плевски по телефону 068 62 94 04.

Наталья Устюгова