Под воздействием алкоголя: житель Ниспорен до смерти забил приятеля

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Трагедия произошла этим утром в Ниспоренском районе. 46-летнего мужчину до смерти избил приятель, с которым они вместе распивали алкоголь.

По словам пресс-секретаря ИП Ниспорен Кристины Викол, между собутыльниками возник конфликт. Дело дошло до рукоприкладства: один из мужчин сильно избил другого, в результате чего пострадавший скончался до приезда скорой помощи, пишет jurnal.md.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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