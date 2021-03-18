Под воздействием алкоголя: мужчина избил кастрюлей и обокрал свою мать

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Ссора произошла в одном из частных домов в посёлке Красное. Родственники отдыхали, распивали спиртное. В какой-то момент 38-летний мужчина устроил скандал своей 58-летней матери.

Конфликт нарастал: неоднократно судимый мужчина нанёс несколько ударов матери кастрюлей по голове. Выплеснув агрессию, он забрал из её кошелька деньги и ушёл из дома, пишет mvdpmr.org.

О случившемся потерпевшая сообщила правоохранителям. Дебошира задержали на одной из улиц посёлка. По факту грабежа проводится проверка.

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