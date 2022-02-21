Под воздействием алкоголя: бывший зэк убил собутыльника

Под воздействием алкоголя: бывший зэк убил собутыльника

В полицию обратилась 40-летняя жительница Флорештского района. Она сообщила, что её сожителя убили. 

По данным пресс-службы ГИП, накануне он употреблял спиртные напитки вместе с гражданской супругой и 43-летним односельчанином. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В результате полученных травм 52-летний житель Флорешт скончался.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Выяснилось, что в прошлом году он вышел из тюрьмы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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