Под влиянием спиртного: тираспольчанин в ссоре избил родного брата

Семейные посиделки двух братьев за бутылкой спиртного закончились дракой. Живут мужчины в одной квартире в Тирасполе.
Мирная беседа постепенно переросла во взаимные упрёки из-за работы: один из них деньги в дом приносит, второй – нет. Старший брат навалился на младшего, нанёс ему несколько ударов. После этого пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытый перелом надколенника, пишет mvdpmr.org.
Правоохранителям предстоит разобраться в семейном конфликте.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Sorry, comments are closed for this post.