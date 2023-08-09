Под влиянием спиртного: тираспольчанин в ссоре избил родного брата

Под влиянием спиртного: тираспольчанин в ссоре избил родного брата

Семейные посиделки двух братьев за бутылкой спиртного закончились дракой. Живут мужчины в одной квартире в Тирасполе.

Мирная беседа постепенно переросла во взаимные упрёки из-за работы: один из них деньги в дом приносит, второй – нет. Старший брат навалился на младшего, нанёс ему несколько ударов. После этого пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытый перелом надколенника, пишет mvdpmr.org.

Правоохранителям предстоит разобраться в семейном конфликте.

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