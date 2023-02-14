Под страхом обязательного страхования

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О том, как страховщики наживаются на автовладельцах

Михаил Пойсик, доктор экономики, info@aif.md

На страницах «АиФ в Молдове» уже неоднократно поднимался вопрос о том, что в Республике Молдова – одной из беднейших стран Европы – не только самый высокий уровень инфляции, но и самый низкий процент выплат страховыми компаниями от собранных ими с застрахованных лиц денежных средств (страховых премий) по произошедшим страховым случаям и прежде всего по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и внешнему – «Зелёная карта».

Бизнес по-молдавски

Ладно бы по добровольному страхованию, как в сельском хозяйстве, где государство уже оплачивает 70% стоимости страховки, хотя и при этой льготе абсолютное большинство аграриев по-прежнему не желают иметь дело с вконец дискредитировавшими себя страховщиками. Но здесь речь идёт об обязательном страховании! Ведь без соответствующего страхового полиса не тронешься с места как внутри страны (ОСАГО), так и за её пределами («Зелёная карта»). Более того, стоимость страхового полиса от лица государства регламентируется Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР).

Тем не менее уже не первое десятилетие, включая и все годы проевропейского правления, процент выплат по страховым случаям от собранных страховых премий составил по ОСАГО лишь 43,7%, а по «Зелёной карте» – вообще всего-то 27,0%! По сути, страховщики берут деньги за две услуги: первая – заполнение бланка страхового полиса, а вторая, в случае страхового случая, если он всё-таки произойдёт, – определение понесённого ущерба и выплата потерпевшему компенсации в соответствии с приведёнными выше показателями. То есть они оставляют себе на так называемое ведение бизнеса по ОСАГО 56,3% от собранных средств, а по «Зелёной карте» – 73%!

И чтобы у читателя не возникло сомнений в достоверности приведённых выше показателей, ниже предлагаем ознакомиться с соответствующими официальными данными за каждый прошедший в отдельности год (см. таблицу 1).

Уже не первое десятилетие, включая и все годы проевропейского правления, процент выплат по страховым случаям от собранных страховых премий составил по ОСАГО лишь 43,7%, а по «Зелёной карте» – вообще всего-то 27,0%!

Под носом у Совета по конкуренции

А чтобы у страховых компаний не появлялись желания уменьшить установленные тарифы, не иначе как грабительские, НКФР 24 июня 2019 года принимает Постановление № 25/2 «О представлении, утверждении и применении актуарных расчётов взносов по ОСАГО», в котором в пункте 13 декларируется, что «Страховщики будут применять страховую премию, принятую по решению надзорного органа, которая не будет ниже расчётной премии, рассчитанной этим органом». То есть в определении стоимости страхового полиса на корню пресекается священная корова либеральной экономики! А ведь это уже картель по выкачиванию денег с автовладельцев. Но не организованный тайно, чтобы не смогли за подобный сговор ввести на подельников соответствующие санкции, а в открытую под носом у Совета по конкуренции, который более чем за два прошедших года даже пальцем не пошевелил, чтобы остановить данный беспредел.

А если к этому ещё добавить, что тарифы на страхование из года в год систематически наращиваются?! В частности, из относительно недавнего подобного нормотворчества: по сути кулуарно и без обсуждения с представителями автовладельцев Постановлением НКФР № 40/3 от 13.07.2021 г. были внесены изменения в Приложение № 1 к Постановлению НКФР № 25/2 от 24 июня 2019 года.

И суть их заключалась в том, что все прежние нормативы для расчёта размеров страховых премий были увеличены на 12,4%. А особенностью этой акции стало то, что об этом автовладельцы смогли узнать только после 30 июля этого же года из «Официального монитора» (№ 180–185). Более того, и спустя две недели после вступления в силу данного постановления оно всё ещё так и не было размещено не только на портале НКФР, но и в нормативно-законодательной базе https://www.legis.md/. А затем не прошло и года, как был внесён очередной вариант о повышении данных тарифов ещё на 36%!

И если до последнего времени все тарифы повышались, как правило, на единый процентный уровень и не в разы, то последняя акция НКФР буквально взбудоражила транспортные компании и их общественные организации (проект постановления НКФР и объяснительная записка к нему: https://www.cnpf.md/storage/files/files/H%20modif%2025_2_2019.pdf и соответственно https://www.cnpf.md/storage/files/files/NI_la%20proiect%20.pdf).

Вот только отдельные фрагменты изменений в сопоставлении с их прежними уровнями, о которых НКФР банально замалчивает. И это несмотря на то, что общепринятая практика внесения изменений в действующие нормативные акты (как парламента, так и правительства, а также других государственных органов) предусматривает обязательные ссылки на предыдущие формулировки и показатели. А отдельные потому, что показателей очень много, да ещё и в сопоставлении с прежними коррективами, что явно чрезмерно для адекватной оценки произошедшего (см. таблицу 2).

Отделались общими фразами

Прежде всего, в информационной записке к данному проекту, в основном содержащей общие фразы, отсутствует информация, на основе каких всё-таки данных возникла необходимость пересматривать действующие тарифы. И почему одни тарифы увеличились в разы, как, например, на такси и троллейбусы, а по отдельным группам (надо полагать, чтобы замылить глаза) символически уменьшились? И сократится или ещё значительнее возрастёт разрыв между собираемыми страховыми премиями и выплатами по страховым случаям?

При этом в прилагаемом к проекту постановления якобы обоснования введения новых нормативов игнорируется опыт европейских государств, учитывающий и то, что значительная часть страховых премий там размещается на банковских депозитах, которые, в свою очередь, приносят немалый дополнительный доход страховщикам. Да и молдавские страховые компании пользуются этим ресурсом по полной. И именно поэтому, чтобы по максимуму заработать на этом «приварке», они зачастую всячески затягивают процедуры, связанные с выплатой по страховым случаям. К слову, многим, кому довелось иметь с ними дело, как и автору данной публикации, пришлось немало побегать, чтобы выбить с них причитающиеся деньги. А чтобы их за это не критиковали, в последние годы НКФР уже не публикует данные о том, каков удельный вес таких выплат в течение первого года после регистрации факта страхового случая, второго, третьего и более трёх лет.

КСТАТИ

Причина беспредела примитивна до предела

А причина данного беспредела примитивна до предела: рост личного благосостояния НКФР. Ведь они осуществляют свою деятельность как бы на хозрасчёте. И поскольку аппарат сотрудников не сеет и не пашет, то проблему повышения своего благосостояния они решают элементарно: чем выше тарифы на регламентируемые ими страховые премии, тем весомее становится их материальное «вознаграждение». Именно для этого с 9 февраля 2018 года были вдвое увеличены так называемые регуляторные платежи – отчисления для НКФР – с 0,5% до 1,0% от собранных страховых премий. А затем в закон РМ №192 от 12.11.1998 г. «О Национальной комиссии по финансовому рынку» в статью 6 пункт 1 было внесено ещё одно изменение, в результате которого эти отчисления уже увеличились до 2%. То есть с застрахованных лиц они уже имели вчетверо больше!

Но есть ещё и платежи на поддержание и модернизацию Государственной автоматизированной информационной системы RCA Data – 0,4%. К тому же в Молдове растёт и парк транспортных средств, а параллельно, как грибы после дождя, сами тарифы. Пока итоги 2022 года не опубликованы, в 2021-м расходы на персонал достигли 48 587,8 тыс. леев, из них только на оплату труда 120 сотрудников было израсходовано 36 696,0 тыс. леев, то есть среднемесячная зарплата достигла 25 483,3 лея!

И можно не сомневаться, что члены парламента, которому непосредственно подчинена НКФР, всё так же, закусив удила, продолжат «бескомпромиссную борьбу» за лидерство партий, стремясь любыми действиями отодвинуть своих политических оппонентов. А в это время аппарат НКФР, паразитирующий на вверенной в его ведение вотчине, будет демонстрировать свои не менее впечатляющие «достижения». И в этом их всячески будут поощрять благодарные за это страховые компании.

И как тут не вспомнить, ставшую крылатой, фразу из басни Ивана Андреевича Крылова «Кот и повар»: «А Васька слушает да ест».