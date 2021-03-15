Под прицелом – нарушители: ANTA проводит проверки на дорогах страны (ФОТО)

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В результате рейдов, проведённых инспекторами Национального агентства автомобильного транспорта с 1 по 14 марта, были оштрафованы десятки местных и международных перевозчиков.

Рейды проводились в Кишинёве, Хынчештах, Бельцах, Штефан-Водэ, Оргееве, Флорештах, Бессарабке, Каушанах, Кагуле, Новых Аненах, Яловенах, Чимишлии, Единцах, Страшенах, Криулянах, Дондюшанах, Комрате, а также на трассах, ведущих к КПП “Леушены”, “Тудора”, “Костешты”, “Кагул”, “Атаки” и “Джурджулешты”.

В результате проверок было заполнено 187 протоколов о нарушениях, допущенных при перевозке пассажиров и грузов. Кроме того, 59 водителей были временно лишены права пользования транспортными средствами. Номерные знаки и сертификаты о регистрации автомобилей были изъяты. 4 оператора были оштрафованы на 800 у. е. за несоблюдение положений Кодекса автомобильного транспорта.

Всего с начала года за незаконную перевозку пассажиров, грузов и иные нарушения было составлено 946 протоколов и выписаны штрафы в размере 68 558 у. е. (3 427 900 леев).

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