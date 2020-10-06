Под покровом ночи: иностранец напал на прохожего в центре Кишинёва и ограбил его

0

Инцидент произошёл минувшей ночью на Армянской. Подозреваемого, 26-летнего жителя Одессы, уже задержали.

По данным пресс-службы Генерального инспектората карабинеров, преступник был замечен на пересечении улиц Митрополит Варлаам и Тигина. Правоохранители приказали мужчине остановиться, после чего он попытался сбежать, но был задержан.

Карабинеры доставили злоумышленника в инспекторат полиции сектора Центр, где потерпевший опознал его. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.