Под личным контролем генпримара: Чебан проверил ход ремонтных работ на Рышкановке (ФОТО)

Под личным контролем генпримара: Чебан проверил ход ремонтных работ на Рышкановке (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Иона Чебан проинспектировал вчера ход реализации важных инфраструктурных проектов на Рышкановке. 

Речь идет о:

  • ремонте тротуаров на обеих сторонах Московского проспекта. В настоящее время срезается старый асфальт и укладывается плитка. Ион Чебан обсудил на месте возможность обустройства дорожек для велосипедистов, а также парковочных мест. Обустраивается и вход в библиотеку “Тыргу-Муреш”, который не ремонтировали долгие годы;
  • начале работ по укладке асфальта на улице Мирон Костин на участке между Московским проспектом и улицей Николая Димо, а также на противоположной стороне парка. Также обустраиваются тротуары и парковочные места;
  • старте ремонтных работ на Мемориальном комплексе “Сыновьям Родины – священная память” на улице Мирон Костин. Там в некоторых местах заменят плитку, отремонтируют фонтан, установят автоматизированную систему полива и улучшат уличное освещение;
  • начале работ в сквере на улице Киевской;
  • ремонте подземных переходов в этом секторе.

Ион Чебан отметил, что подобные работы по ремонту и реабилитации дорог, тротуаров, парков и скверов ведутся в каждом секторе столицы.

– Еженедельно я буду инспектировать город, чтобы быть уверенным в том, что каждый начатый проект выполняется максимально ответственно, а работы – качественные, – подчеркнул градоначальник. 

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