Под колёса автомобиля попал 11-летний мальчик

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Ребёнок неожиданно выбежал на дорогу и попал под колёса автомобиля. ДТП произошло накануне в Бендерах.

Школьник сел не в свой троллейбус. Когда понял, что ошибся, попросил водителя остановиться. Вместо того, чтобы перейти проезжую часть по пешеходному переходу, мальчик перебежал дорогу. Проезжавший водитель такси затормозить не успел и сбил ребёнка, пишет mvdpmr.org.

Пострадавшему вызвали “скорую”. У ребёнка врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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