Под Кишинёвом водитель выехал на встречку: пострадал ребёнок

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Авария произошла сегодня утром в Гидигиче. По данным полиции, столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 41-летний водитель пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем, а позже – врезался ещё в одну машину. В салоне авто нарушителя ПДД находился ребёнок. 6-летнего пострадавшего госпитализировали, пишет echipa.md.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

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