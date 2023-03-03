Под Кишинёвом водитель выехал на встречку: пострадал ребёнок

Под Кишинёвом водитель выехал на встречку: пострадал ребёнок

Авария произошла сегодня утром в Гидигиче. По данным полиции, столкнулись три автомобиля. 

По предварительной информации, 41-летний водитель пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем, а позже – врезался ещё в одну машину. В салоне авто нарушителя ПДД находился ребёнок. 6-летнего пострадавшего госпитализировали, пишет echipa.md.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md