Под грузом цен и тарифов

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О том, как власть выталкивает народ за черту бедности

Каждый новый день приносит нам неприятные сюрпризы в виде очередного подорожания. Граждане Молдовы с ужасом смотрят в завтрашний день, который не обещает большей части населения ничего хорошего.

Заоблачные счета

На минувшей неделе потребители получили квитанции за центральное отопление и природный газ. Выведенные в счетах суммы заставили многих впасть в отчаяние. Читательница Н. Савельева посетовала, что им с мужем, пенсионерам, пришла фактура со всеми компенсациями на оплату централизованного отопления в 4 тыс. леев при совокупной пенсии в 5 тыс. леев. Но ведь обогрев жилья – это не единственная услуга, за которую нужно заплатить. А на что весь месяц питаться, не говоря уже о лекарствах и других жизненно важных тратах? – через газету задают вопрос действующей власти пожилые люди.

Возмущается высокими тарифами на газ вследствие безграмотной политики руководства страны и более молодое поколение, которое трудоустроено и ежемесячно получает зарплату. Д. Прока живёт в доме на земле. В прошлые годы максимальная сумма, которую им приходилось платить в самые холодные месяцы, была не более 3500 леев. Сейчас же её семья получила квитанцию за январь, в которой значится сумма в 8200 леев. Женщина в глубоком шоке, чуть не плача, говорит, что это при том, что минувшим летом они утеплили дом, повысив его энергоэффективность на 25%.

Тариф для бытовых потребителей центральной и южной зон Молдовы вырастет с 1,52 до 2,16 лея за 1 кВт/час (без НДС), а для жителей северной части страны – с 2,04 до 2,46 лея. И это далеко не последнее повышение, учитывая, что Premier Energy настаивает на тарифе в 2,78 лея, а энергопредприятия севера РМ – на 3,06 лея.

Тёмное дело

А ещё скоро начнут приходить высокие счета и на электроэнергию, учитывая, что поставщик услуги Premier Energy запросил почти в два раза повысить тариф. На прошлой неделе Национальное агентство по регулированию в энергетике провело предварительные публичные слушания и заявило, что 16 февраля объявит о новых тарифах на электроэнергию. Повысят в два раза не сразу, а в два этапа, чтобы уберечь от шока потребителей, заявил гендиректор НАРЭ Вячеслав Унтилэ.

Согласно проекту решений, которые НАРЭ должно рассмотреть на сегодняшнем заседании, тариф для бытовых потребителей центральной и южной зон Молдовы вырастет с 1,52 до 2,16 лея за 1 кВт/час (без НДС), а для жителей северной части страны – с 2,04 до 2,46 лея. И это далеко не последнее повышение, учитывая, что Premier Energy настаивает на тарифе в 2,78 лея, а энергопредприятия севера РМ – на 3,06 лея. Следующий рост тарифа произойдёт после 1 апреля, когда будет подписан новый контракт на поставку электроэнергии в Молдову.

Цепная реакция

Достигли своей исторической отметки и цены на горючее. Ещё никогда в РМ бензин не стоил 23,84 лея, а дизельное топливо – почти 21 лей. Этот взрыв цен не мог не отразиться на пассажирских перевозчиках, которые отказались на прошлой неделе выходить на работу, из-за чего было парализовано сообщение между населёнными пунктами страны. В итоге Министерство инфраструктуры и регионального развития вынуждено было пойти на уступки перевозчикам и повысить тарифы на проезд. Для тех, кто обслуживает межрайонные маршруты, был установлен тариф в 70 банов за километр – на 10 банов больше, чем сейчас. Для внутрирайонных перевозок стоимость 1 километра повысилась до 80 банов.

Рост цен на энергоресурсы и горючее по цепочке тянет за собой подорожание продуктов питания, в том числе и первой необходимости. С 1 февраля самый крупный молдавский производитель хлебобулочных изделий повысил цены на свою продукцию. Хлеб подорожал на 1,20 – 1,70 лея, в зависимости от наименования.

Дорожают молочные продукты. Производители один за другим сообщают о повышении цен. Со 2 февраля дороже стала продукция Бельцкого молочного комбината. Рост составил от 50 банов до 2 леев. На днях ещё два молочных комбината из северной зоны страны – Рышканы и Сороки – объявили об удорожании их продукции с марта.

Тотальный рост цен на товары и услуги зеркально отражается на уровне жизни граждан Молдовы. Всё больше становится тех, кто переступил черту бедности, а власти демонстрируют свою полную беспомощность, ссылаясь на аналогичную ситуацию в мире и преподнося в качестве достижения ожидающееся снижение тарифов на роуминг между Молдовой и Румынией.

Анастасия Погодина