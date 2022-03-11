“Под градусом” и без прав: в отношении пьяного водителя завели дело

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Автомобиль Volkswagen автоинспекторы остановили ночью в Дубоссарах. Машина двигалась в темноте с выключенным светом фар.

За рулём находился 28-летний житель города. От него пахло спиртным. Мужчину отстранили от управления. При проверке документов горожанин пояснил: водительского удостоверения у него никогда не было, пишет mvdpmr.org.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Нарушитель рассказал, что выпил несколько бутылок пива. Дальше выяснилось, что пьяным за рулём мужчина попадается не в первый раз: в декабре прошлого года за аналогичное нарушение суд назначил ему штраф. На этот раз водителю грозит уголовная ответственность.

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