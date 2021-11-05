“Под градусом”: двое нетрезвых водителей попались инспекторам

“Под градусом”: двое нетрезвых водителей попались инспекторам

В Слободзее инспекторы остановили Ford Galaxy. За рулём находился 36-летний мужчина.

От водителя пахло алкоголем. В ходе медицинского освидетельствования было установлено: мужчина сел за руль пьяным.

В тот же день внимание автоинспекторов привлёк водитель мопеда, который ехал без мотошлема. 44-летнего мужчину остановили: от него исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятной, он с трудом стоял на ногах. Кроме того, мопедист отказался проследовать в больницу для прохождения медосвидетельствования, а после стал оказывать сопротивление сотрудникам милиции.

В наручниках жителя Дубоссар доставили в больницу, пишет mvdpmr.org. Экспертиза подтвердила – мужчина пьян. На имя водителя составили протоколы за отсутствие документов на мопед, езду без мотошлема и «под градусом».

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