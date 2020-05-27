Под градом фейков от оппозиции

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О том, в какой атмосфере власть Молдовы противостоит пандемии

15 мая Комиссия по чрезвычайной ситуации сняла большинство ограничений, отменив карантин. Но некоторые всё же остались – для рынков Кишинёва и Бельц, для детских садов, средних и высших учебных заведений, спортивных клубов, салонов красоты.

Ложь опасней, чем COVID-19!

Помните, через какой ужас прошли многие из вас? Специально обученные люди пытались запугать народ, вызвать у него звериный страх, превратить наших сограждан в скот.

Фейсбук и Одноклассники забросали сотнями фейков. Вот некоторые из них:

«Мы все заразимся, ведь тесты инфицированные!» – Оказалось абсолютной ложью.

«Для нас выкопали 3000 могил!» – На самом деле – 150, и это были плановые работы.

«Граждан одного жилого дома замуровали живьём, заварив дверь!» – Выяснилось, что у дома два входа.

«Продают медицинские комбинезоны за рубеж, когда своим врачам не хватает!» – В реальности это были обычные рабочие комбинезоны.

«Трупов в 10 раз больше, но их прячут!» – Однако эти же господа теперь утверждают обратное. Якобы инфицированных и трупов намного меньше, но их количество специально увеличивают, чтобы держать всех в страхе и на карантине.

А бред (иначе не назовёшь), что Игорь Додон запустил 5G, и похоронные бюро поблагодарили его за это?!

Но это ещё не всё. А какая истерика началась из-за зерна… «Нас ждёт голод», – писали правые СМИ. «В Молдове полным ходом идёт экспорт зерна, когда самим не хватает». Потом оказалось, что Комиссия по чрезвычайной ситуации запретила экспорт ещё полтора месяца назад. Экспортировали зерно несколько приднестровских предприятий, и то речь шла о ряде случаев, имевших предварительные контракты.

О больнице Минздрава (бывшая железнодорожная), которую якобы закрыли при полной пандемии… Оказалось, закрыли там несколько отделений, где принимали инфицированных COVID-19, из-за… резкого уменьшения потока больных. С начала эпидемии там излечились от этой напасти более 250 человек.

А помните истерику, что аппаратов ИВЛ не хватает: «У нас только 500 штук! Мы не готовы, все помрём!» – И что? На 15 мая к ИВЛ подключён… 21 человек.

А как растиражировали новость, что власти украли помощь ЕС в $1 млрд для борьбы с COVID-19! Кстати, никакой помощи от ЕС для нашего бюджета не было. Было обещание от этой европейской структуры дать Молдове кредит в €140 млн, потом €87 млн, потом ещё €100 млн! Всё ещё ждём…

Последний из фейков – просто шедевр! Несколько сайтов (point, newsmaker, zdg и ряд других) вбросили фальшивый документ «Решение КЧС № 28 от 14 мая».

Документ объёмом чуть ли не как «Капитал» Маркса – на целых 17 страницах. Якобы суть решения в том, что ограничения, карантин, штрафы и чуть ли не расстрелы продлятся до 31 декабря. Так вот, оригинальное постановление КЧС № 28 появилось не 14, а 12 мая и состоит всего из двух страниц. 14 мая вышло решение № 29 на одну страницу. Понимаете? Не на семнадцати, а на одной странице!

В любом случае, поздравляю граждан с тем, что выдержали эти два тяжёлых месяца. И что пошли на огромные жертвы и лишения ради спасения пенсионеров, хронически больных граждан нашей страны. Это торжество гуманизма, если хотите.

Почти €100 млн будет выделено на консолидацию медицинской системы страны. За счёт этих средств в первую очередь будут усилены отделения инфекционных заболеваний. Во всех медучреждениях страны обязаны быть такие отделения с боксами. Все больницы будут оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких, независимо от того, лечится человек от коронавируса или от другого заболевания.

О «провалах» борьбы с эпидемией

Надо признать, что за 2,5 месяца смертность от COVID-19 в Молдове – меньше 300 человек (265 – на утро 26 мая). Безусловно, это прискорбный факт, но посмотрите на другие страны: Испания и Франция – 29 тыс., Италия – 33 тыс., Великобритания – 37 тыс., США – за 100 тыс.!

Просто диву даёшься, как молдавская оппозиция вместо того чтобы помогать властям и гражданам, направила все усилия на саботаж, раздувание истерии, нагнетание страхов. То они призывали диаспору вернуться домой, просили больше чартеров, то утверждали, что диаспора не должна покупать медполисы, то атаковали врачей, заявляя, как в случае дамы из Сорок, что они заражают граждан. Затем они стали устраивать протесты во время пандемии, будто специально делая всё, чтобы коронавирус распространился по всей стране. Потом блокировали российский кредит, обвинили власти в неспособности справиться с кризисом. А теперь уже грозятся отправить правительство в отставку прямо в разгар чумы.

Правительство Кику, получив от правых разваленную медицину, закрытые (с подачи извне) десятки больниц и медпунктов, удержало смертность до уровня 265 (вместе с ПМР, которую мы не контролируем). Кстати, в Молдове уровень смертности – 3,46%, в Румынии – 6,59%! У нас – почти как у Австрии, где этот показатель составляет 3,88 %.

Для сравнения: в Португалии уровень смертности составляет 4,27%, в ФРГ

– 4,65%, в Польше – 4,74%, в США – 5,92%, в Швейцарии – 6,27%, в Ирландии – 6,53%, в Испании – 10,16%, в Швеции – 12,03%, в Нидерландах – 12,89%, в Великобритании – 14,26%, в Италии – 14,27%, во Франции – 15,53%, в Бельгии – 16,26%. Да, у России, по сравнению с РМ, показатель лучше – 1, 01%, у Беларуси – 0,55%. Но у этих стран уровень медицины другой и условия другие. Мы добились таких показателей благодаря действиям властей, самопожертвованию врачей и дисциплине подавляющей части населения.

Только представьте себе картину: М. Санду осталась бы премьером при пандемии COVID-19 и при мировом финансовом кризисе. Что бы она сделала? Ожидала до последнего указания из Брюсселя и ввела бы карантин только после того, как больницы были бы переполнены, как это сделали в Италии, Испании и в других странах? Призвала бы снова всю диаспору вернуться домой? Дала бы всем чартеры сразу, да? Ведь они этого требовали для 9 тыс. граждан. Открыла бы сразу школы, детские сады и университеты? Призывала бы граждан не верить тестам, ведь они инфицированы? Разрешила бы не платить за медицинский полис диаспоре?

И сколько трупов мы бы имели? 265 или 10 тыс.? И что было бы с медицинской системой? Напомним, что летом 2019 года в северных районах прошёл град. Пострадали тысячи гектаров фруктовых деревьев. Никто из правительства Санду не пришёл на встречу с аграриями, как и на митинги транспортников, протестовавших из-за нехватки дозволов на грузоперевозки. И с рестораторами то же самое. Санду тогда лихо подняла НДС с 10% до 20%, ведь так требовал МВФ!

Режим послабления

С 1 июня откроют рынки, коммерческие центры, салоны красоты. Возобновит работу международный транспорт. К сожалению, в том числе благодаря протестам, саботажу, истерии, нарушению карантина уровень заражения остаётся в зоне 100 – 200 человек в день. 25 мая в Молдове было зарегистрировано 11 смертей!

После объявления властей об открытии с 1 июня рынков в столице и в Бельцах, а также ресторанов, кафе, спортклубов врачи устроили большой скандал. Аргументируют они тем, что у нас более 4 тыс. инфицированных и больницы не выдержат нагрузки в более 5 тыс. больных. В стране 1600 заражённых врачей, медперсонала не хватает. Медработники на грани нервного и физического истощения. Многие высказывают опасения, что спортклубы, рестораны и кафе могут дать количественный взрыв заражений – там ведь и скопление людей, и еда, в отличие от тех же рынков. Врачи боятся, что не выдержит молдавская медицинская система. В результате пришли к соглашению, что ограничения на работу общепита и спортклубов снимут с 15 июня. Но, понятное дело, у каждого свой взгляд. У бизнеса огромные потери. Не исключено, что если будет спад заражений, рестораны, кафе и клубы откроют раньше.

Толчок для модернизации здравоохранения

25 мая президент Игорь Додон подписал указ об объявлении 2020 – Годом медицинского работника в Республике Молдова. Также президент внёс инициативу о двукратном повышении зарплат для всех медицинских работников.

Глава Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова В. Думбрэвяну заявила, что почти €100 млн будет выделено на консолидацию медицинской системы страны. За счёт этих средств в первую очередь будут усилены отделения инфекционных заболеваний. Во всех медучреждениях страны обязаны быть такие отделения с боксами. Все больницы будут оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких, независимо от того, лечится человек от коронавируса или от другого заболевания.

В любом случае, другого выхода у нас просто нет. Придётся заново поднимать медицину, повернуться лицом к врачам. Ведь без этого не выживет никто…

Богдан Цырдя,

политолог