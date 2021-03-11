Почувствуйте разницу: Додон собирал за одним столом послов всех стран, Санду общается только с представителями ЕС

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Обещавшая вывести Молдову из “международной изоляции” Майя Санду предпочитает общаться исключительно с послами Европейского союза. Накануне состоялась видео-конференция, на которой Санду рассказала представителям ЕС о политической и пандемической ситуации в нашей стране, результатах своих заграничных визитов и “достижениях” за последние месяцы. Главы дипломатических миссий других стран “не удостоились чести” быть приглашёнными к общению в этом формате.

Санду поблагодарила послов ЕС за предоставленную их странами Молдове помощь в период пандемии и выразила надежду на “увеличение финансирования для развития” нашей страны.

Стоит отметить, что Игорь Додон, которого Санду постоянно обвиняла в “международной изоляции” Молдовы, всегда собирал за одним столом всех без исключения аккредитованных в нашей стране послов. Данные встречи проводились регулярно и стали своеобразной традицией.

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