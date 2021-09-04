Почуяла неладное: женщина спасла дочь и её подругу от сексуальной эксплуатации

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Две девушки из Молдовы собрались в Германию на заработки, но едва не стали жертвами сексуальной эксплуатации. Мама одной из них, заподозрив неладное, сообщила в Пограничную полицию о том, что дочь запланировала странное “путешествие”.

Инцидент произошёл накануне. На “зелёную линию” Пограничной полиции поступило сообщение от гражданки Молдовы. Она попросила проверить цель поездки своей 19-летней дочери, которая якобы поехала в Германию, чтобы поработать няней у родственницы.

В связи с этим на КПП Леушень отправилась оперативная группа Пограничной полиции. Микроавтобус, в котором находилась девушка и её подруга – тоже 19-летняя гражданка Молдовы – как раз проходил контроль. Во время контроля подозрения мамы подтвердились.

Правоохранители объяснили девушкам, что зачастую заманчивые предложения о работе за границей для молодых особ заканчиваются сексуальной эксплуатацией. После этого они решили всё же остаться в Молдове и заверили пограничников, что впредь будут тщательнее проверять предложения о работе за границей.

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