Почтовое сообщение с Россией возобновлено

Почтовое сообщение с Россией возобновлено

“Почта Молдовы” возобновила отправку писем и посылок в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия. 

Таким образом, возобновляется приём всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию. Их отправка из Республики Молдова будет производиться согласно расписанию авиа/наземных рейсов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону службы поддержки клиентов: 022 270 044 или по электронной почте: informații@posta.md.

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