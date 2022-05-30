Почтовое сообщение с Россией возобновлено

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“Почта Молдовы” возобновила отправку писем и посылок в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Таким образом, возобновляется приём всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию. Их отправка из Республики Молдова будет производиться согласно расписанию авиа/наземных рейсов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону службы поддержки клиентов: 022 270 044 или по электронной почте: informații@posta.md.

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